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وكيل "لادا" يعلن عن تحفيضات على أسعار "جرانتيا"

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وكيل لادا يعلن عن تحفيضات على أسعار جرانتيا

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة الأمل للسيارات، وكيل لادا في مصر، عن تخفيض على أسعار سيارتها "جرانتيا" موديل 2019، لتنضم بذلك إلى مجموعة السيارات المجمعة محلياً التي

شهدت أسعارها تخفيضات منذ مطلع العام الحالي.

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ويقدر التخفيض الذي أقرته وكيل العلامة الروسية بنحو 10 آلاف جنيه، ليصبح

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سعرها 153 ألف جنيه، بدلاً من 163 ألف.

وتنتمي "جرانتيا"، إلى فئة السيارات "السيدان"، وتتوفر بالسوق المصري بفئة واحدة، تحمل محركاً سعة 1.6 لتر، بقوة 88 حصان، مرتبط بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

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