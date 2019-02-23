نيسان جوك 2020 الجديدة كلياً تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – توقفت نيسان عن طرح جوك في دول الخليج، لكن الكروس أوفر غريبة المظهر مستمرة بصحة وعافية خارج المنطقة، وقد التقطت للتو صور تظهر جيلها الثاني تحت الاختبار وذلك قبل تدشينها.

التمويهات كثيفة على النموذج الاختباري، لكنها جوك بلا شك، حيث المصابيح الأمامية على شكل عين حشرة، كذلك مقابض الأبواب الخلفية التي تبدو خفيّة وأقواس العجلات المنتفخة.

كذلك فإن الجوانب لا تختلف عمّا هي عليه حالياً، ما يجعلنا نفكر بأن الموديل محدّث وليس جديد كلياً.. بالرغم من ذلك نرى اختلافات كبيرة في الخلفية حيث المصابيح التي على شكل قوس باتت أفقية مثل قشقاي، في حين تمتلك الواجهة شبك على شكل V-Motion مثل ليف الكهربائية.

ستستند جوك الجيل الثاني على منصة CMF-B الجديدة كلياً المستخدمة في رينو كليو 2020، ما يعني توفيرها بمحركات 1 لتر 3 سلندر، تيربو 1.6 لتر 4 سلندر أو تيربو ديزل 1.5 لتر بالإضافة إلى نسخة هايبرد.

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لا نعلم كيف تبدو الداخلية، لكن إحدى الصور أعطتنا لمحة عليها حيث لوحة القيادة تتميز بشاشة تبدو “عائمة”، وصحيح أنه ربما لا تزال في مرحلة التطوير، إلا أنه مؤكد اكتسابها تغييراً جذرياً على ناحية التصميم والتقنية مع مساحة أكثر رحابة بفضل إطالة قاعدة العجلات.

أخيراً يجدر الذكر بأن نيسان جوك الجديدة كلياً سيتم تدشينها كموديل 2020، ويفترض أن نراها بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة.