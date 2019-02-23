ميتسوبيشي ميراج 2020 الشكل المتوقع قبل تدشينها نهاية العام

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل ميتسوبيشي على تطوير ميراج جديدة كلياً، وكما يبدو فإن الصانعة اليابانية تنوي تدشينها قرب نهاية العام الجاري.

يأتي هذا وفق تقرير Headlightmag، حيث أصدرت صوراً تتوقع شكل ميراج الجيل الثاني مع قولها بأن تدشينها سيتم بمعرض طوكيو للسيارات 2019 الذي يفتتح أبوابه في 23 أكتوبر.

يبدو لنا بأن ميراج سيزيد حجمها قليلاً مع تبني تصميم عدواني يجعل لغة تصميمها تتشابه مع سيارات ميتسوبيشي الأخرى، مع الأخذ بالاعتبار أن تريفور مان مدير عمليات الشركة صرح مؤخراً بأن الكروس أوفر الصغيرة المدمجة سوف تستند بموديل 2020 على منصة CMF-B التي تستخدم في رينو كليو.

الجدير بالذكر أن ميتسوبيشي ميراج ستتوفر أيضاً بنسخة سيدان 4 أبواب خلال جيلها الثاني، حيث ستنافس وهيونداي اكسنت وتويوتا يارس.

بالإضافة إلى ميراج الجديدة كلياً، تخطط ميتسوبيشي لإطلاق لانسر جديدة كلياً، لكن من التصريحات يبدو أنها لا تزال في مراحل تطويرها الأوليّة ولم يقرر حتى حجمها بعد.

ميتسوبيشي ميراج 2020 الشكل المتوقع: