انخفاض اصابات الحوادث المرورية بنسبة 24% خلال عام 2018

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الدكتور “توفيق الربيعة” وزير الصحة خلال فعاليات المؤتمر الوطني للإصابات الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، عن أن الإجراءات المرورية والأمنية التي تم اتخاذها خلال العام الماضي أسهمت بشكل كبير في خفض نسبة الحوادث المرورية إلى 24%.

يُذكر أن هذا المؤتمر يهدف لإكساب المشاركين الفرصة المناسبة لتبادل الخبرات في مجال الإصابات والخروج بالتوصيات اللازمة لتطوير الخدمة الصحية في هذا المجال؛ ليسهم في خدمة المواطن والمقيم وإيجاد مجتمع صحي، وإيجاد الطرق الصحيحة للتعامل مع الإصابات وعلاج المصابين، بالإضافة إلى استمرار التعاون بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.