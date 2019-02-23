كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التخفيض.. تعرف على السعر الجديد لـ"لادا جرانتا 2019" في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت شركة الأمل للسيارات وكلاء علامة لادا الروسية في مصر، تخفيض بأسعار "جرانتا" موديل 2019 سيدان العائلية بقيمة 10.000 جنيه، وبذلك يصبح السعر الرسمي الجديد 153.000 جنيه.

وتتوفر "لادا جرانتا" التي يتم تجميعها محليًا بمصانع الأمل للسيارات، بفئة واحدة من التجهيزات وتعمل بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 88 حصان وسرعة قصوى 172 كم/س، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وتمتلك "جرانتا" العائلية مجموعة قياسية من تجهيزات السلامة والأمان بينها نظام الفرامل المضادة للانغلاق ABS ووسادة هوائية واحدة للسائق وتعزيز كهربائي لعجلة القيادة ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

كما يتوفر بها عدد من وسائل الترفيه أبرزها مقاعد جلدية ومكيف هواء يدوي وقفل مركزي وزجاج كهربائي أمامي، ونظام صوتي يتكون من راديو وأربعة مكبرات للصوت ومشغل أقراص مدمجة.

وبفضل قاعدة عجلات السيارة التي يبلغ طولها مترين ونصف المتر فإن مقصورة لادا جرانتا تتسع إلى خمسة ركاب، وتصل سعة التخزين الخلفية "الشنطة" إلى 520 لترًا من الأمتعة.

يشار إلى أن لادا جرانتا حاصلة على ثلاثة نجوم في اختبارات الأمان الروسية، وهي السيارة "السيدان" العائلية الأرخص في السوق المصري.