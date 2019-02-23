هيلموت ماركو: فيراري لديها السيارة الأسرع

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – على الرغم من تفاؤل حظيرة ريد بل بسيارتهم “آر بي 15” والوصول الى مستوى مريح بموثوقيّة محرّك هوندا بعد الإختبارات الشتوية الأولى ماقبل الموسم للفورمولا 1 إلا أن دكتور ماركو، المستشار الرياضي لفريق ريد بل صًرح بأن سيارة فيراري هي الأسرع حتى الان.

“ما رأيته بالأمس على الحلبة (اليوم الرابع من التجارب الشتوية) يدل أن بالتأكيد فيراري في هذه اللحظة هي أسرع سيارة على الحلبة”

واضاف: “دعونا نرى ما يمكننا القيام به حتى يوم السباق في ميلبورن، لكننا متفائلون جدا، فهذا العام يمكننا الفوز بالسباقات بقوة ريدبل وفي كل الحلبات وليست فقط الحلبات التي تناسب سياراتنا مثل موناكو وسنغفورة.”

وتابع: “حضينا بوقت جيد جدا” “لدينا موثوقية بالمحرك، وأود أن أقول لم نحضى بإستعداد جيد من قبل مثل هذا الاستعداد هذا الموسم”

وعندما سُئل عن المقارنة بين محرك الشريك الحالي (هوندا) والسابق (رينو) رفض ماركو التجاوب مع الصحافة وإجراء أي مقارنات قائلاً: “إنها فترة جديدة، ونحن لا ننظر إلى الوراء بل نتطلع إلى الأمام، إنها علاقة جيدة جدا.

وأكمل: “بالطبع كان القلق بشأن المحرك حتمياً ولكن حتى الآن ليست هناك مشكلة، أيضاً هناك ثقافة جديدة ولكنها تتناسب تمامًا مع شعبنا”. ويقصد بها الثقافة اليابانية.