دراسة تخصيص مسارات للدراجات الهوائية في مكة

الخليج ٣٦٥ نت – اطّلع المهندس “محمد بن عبدالله القويحص” أمين العاصمة المقدسة على مقترح لتخصيص مسارات للدراجات الهوائية على الطرق بمكة المكرمة؛ وذلك بهدف تفعيل مسارات أخرى في الأحياء والمخططات، بما يتوافق مع السلامة المرورية.

ويتضمن المقترح آلية تهيئة ورسم مسارات مخصصة لراكبي الدراجات الهوائية وفقًا لأنظمة السلامة المرورية المعتمدة، بحيث يكون المشاة على الرصيف والدراجون في مسارهم المخصص.

وسيتم تطبيق المرحلة الأولى للمشروع بحي الملك فهد “الإسكان” بمكة المكرمة، كما ستُرصد الإيجابيات والسلبيات في تلك المرحلة، وسيتم العمل على تلافيها في المراحل القادمة قبل تعميمها على شوارع وأحياء مختلفة.