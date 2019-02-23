الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الجميح للسيارات عرضاً على “جي إم سي أكاديا 2019″، بقسط شهري يبدأ من 2,330 ريال شهرياً. ويأتي هذا تحت شعار “عيش المتعة.. 90 يوم علينا”. الفئات المشمولة بالعرض: أكاديا 2019- فئة SLE FWD . مواصفات السيارة: الدفع الرباعي متوفر.

فتح الأبواب والتشغيل بدون مفتاح.

ميزة إلغاء الضجيج لهدوء تام في المقصورة.

نظام ™GMC IntelliLink

محرك V6 قياسي.

سعة 3.6 لتر.

310 حصـان.

مميزات العرض: أول 3 أقساط تدفعها الشركة.

ضمان 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر، أيهما يأتي أولاً.

مساعدة على الطرق لمدة 4 سنوات، 24/7.

صيانة مجدولة بأسعار ثابتة.

العرض لا يشمل ضريبة القيمة المضافة 5%.

تطبق الشروط والأحكام. عرض التمويل: الدفعة الأولى 5%.

نسبة المرابحة 5%.

نسبة التأمين 5%.

نسبة المرابحة السنوي APR 14%

الدفعة النهائية 25%.

رسوم التسجيل 1%.

مدة التمويل: 5 سنوات. صورة العرض:

كانت هذه تفاصيل خبر عرض الجميح للسيارات على تقسيط جي ام سي اكاديا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.