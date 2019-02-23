التجمهر في مواقع التفحيط مخالفة مرورية

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التجمهر في مواقع التفحيط يُعد مخالفة مرورية.

وكان ذلك كالتالي: “التجمهر في مواقع التفحيط يعرضك للمخاطر، ويعد مشاركة منك في هذا الفعل المخالف”.

يُذكر أن الجهات المرورية تبذل جهودًا كبيرة لمنع هذه المخالفة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين، وحمايتهم من المخاطر.