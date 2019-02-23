لكزس LC تحصل على تعديل رياضي جديد بقوة 518 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – بينما ننتظر وصول لكزس LC F الرياضية، قامت شركة تعديلات يابانية باسم Artisan Spirits بالكشف عن نسخ معدلة مميزة لموديلات LC 500 وLC 500h.

أصبحت لكزس LC المعدلة ذات مظهر خارجي رياضي عدواني جاذب للأنظار، حيث تبدأ التعديلات مع إضافة ناشر أمامي، رفارف أكبر بالأمام والخلف، جناح خلفي مرتفع، فوهة أنبوب عادم جديدة ومشتت حاد.

لم تكتفي الشركة بتعديل الهيكل الخارجي فقط، حيث تم أيضاً تثبيت أقراص مكابح بريمبو ضخمة، نظام تعليق KW جديد، قفص مانع للانحراف، ومقاعد سباقات Sparco.

ومن حيث المحركات، قامت شركة Artisan أيضاً بزيادة سعة محرك LC 500 فئة V8 من 5 لتر إلى 5.6 لتر ليصبح بقوة 518 حصان، وذلك بدلاً من 470 حصان في النسخة القياسية.

هذا وقد أعلنت Artisan ستقوم مستقبلاً بتقديم عدة نسخ معدلة من طرازات تويوتا ولكزس، وهو ما سيتضمن سوبرا الجديدة كلياً بالتأكيد.