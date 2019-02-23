كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيا تتجهز لإطلاق سيارة كهربائية اختبارية في معرض جنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت كيا عن صورة تشويقية لسيارة كهربائية اختبارية ستطلقها في معرض جنيف الدولي للسيارات 2019.

نُشرت الصورة دون أي تفاصيل عن اسمها، لكنها قد صمّمت في مركز تصميم كيا بألمانيا وتمتلك لغة تصميمها الجديدة لسياراتها الكهربائية.

واجهة السيارة الأمامية تتميز بإضاءة فريدة من نوعها، ويحيط شريط LED بمصابيح LED أفقية، مع إضاءة شارة كيا وتغيير شكلها نسبياً، وتفاصيل التصميم الأخرى يتضمنها غطاء المحرك المنحوت، كاميرا فيديو صغيرة على شكل هوائي.

يبدو أن كيا تحضر لسيارة مثيرة للغاية تقدّم أداءً مبهراً يوازي شكلها العدواني.