مرسيدس وبي ام دبليو تستثمران 4.25 مليار ريال لإطلاق خدمة تنافس اوبر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت بي ام دبليو ومجموعة دايملر مالكة مرسيدس عن تفاصيل مشاريعهم المشتركة الخمسة الجديدة، والتي ستقوم بتوفير خدمات نقل الركاب باسم Free Now، وخدمات مشاركة السيارات باسم Share Now، في حين ستكون خدمة شحن السيارات الكهربائية متوفرة من خدمة Charge Now إضافة لخدمة ركن السيارات من Park Now، لتكون الخدمة الأخيرة باسم Reach Now متعددة الاستخدامات.

ستقوم كلا الشركتين الألمانيتين باستثمار ما يزيد على 1 مليار يورو (4.25 مليار ريال) لأجل تطوير وتفعيل خدمات النقل الخاصة بهما حول العالم.

تمتلك بي ام دبليو ومرسيدس قاعدة عملاء مجتمعة تزيد على 60 مليون شخص، حيث تخطط الشركتان لزيادة أثرهما العالمي، في حين أن خدمة Charge Now توفر 100,000 نقطة شحن في 25 دولة مختلفة بالفعل، ما يجعلها أكبر مزود خدمة شحن سيارات في العالم، كما تساعد خدمة Park Now أكثر من 30 مليون عميل على صف سياراتهم في أوروبا وأمريكا الشمالية.

أما عن Free Now لخدمات نقل الركاب، فهي تضم أكثر من 21 مليون عميل في أوروبا وأمريكا اللاتينية مع أكثر من 250,000 سائق، وأخيراً سنجد أن Share Now لمشاركة السيارات تضم 20,000 سيارة في 31 مدينة حول العالم مع 4 مليون عميل.

علق هارالد كروجر، رئيس مجلس إدارة بي ام دبليو، على هذه الشراكة قائلاً أن هذه الخدمات الخمسة ستدمج مستقبلاً لتشكيل خدمة نقل واحدة عبر أسطول من السيارات الكهربائية ذاتية القيادة القادرة على شحن وركن نفسها، مع القدرة على التفاعل مع مختلف أنواع المواصلات الأخرى.

هذا في حين أضاف ديتر زيتشه، رئيس مجلس إدارة دايملر، أنه يتم العمل على دمج قوة وخبرة 14 علامة ناجحة بجانب الاستثمار الضخم لأجل صنع لاعب جديد قوي في السوق المتنامي سريعاً لوسائل النقل، وذلك عبر صنع شبكة ذكية من المشاريع المشتركة كي يمكن تشكيل السوق الحالي والمستقبلي، إضافة للحصول على أعلى فائدة من الفرص المتاحة بالعصر الرقمي، بجانب تزايد الحاجة لمختلف وسائل النقل من جانب العملاء.