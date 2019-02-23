جينيسيس G90 2020 ليموزين تعتقد أنها قادرة على منافسة مايباخ

الخليج ٣٦٥ نت – تعد جينيسيس G90 الجديدة سيدان فاخرة جذابة للغاية، حيث ستزداد رقياً لموديل 2020 عبر عدد من التحديثات الخفيفة، إضافة لوجود نسخة ليموزين ممتدة للمرة الأولى التي تم تدشينها للتو، والتي ستأتي لمنافسة نسخ مايباخ من سيارات مرسيدس الأفخم.

من حيث التغييرات الخارجية، نجد أن تحديثات موديل 2020 تضم شبك أمامي مثلثي الشكل، مصابيح LED أمامية ومقصورة فخمة معاد تصميمها بالكامل.

من السهل أن يتم التفريق بين جينيسيس G90 2020 القياسية ونسختها الممتدة، حيث أن الليموزين تأتي مع قاعدة عجلات طولها 3.45 متر، في حين يكون الطول الكلي 5.94 متر مع ارتفاع قدره 1.50 متر.

تأتي G90 القياسية بقاعدة عجلات طولها 3.15 بطول كلي يبلغ 5.2 متر وارتفاع بقدر 1.49 متر، في حين يكون العرض متساوي بين النسختين عند 1.91 متر.

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وبعيداً عن الحجم، تأتي ليموزين G90 بنفس محرك V8 سعة 5 لتر ذو قوة 420 حصان بدفع رباعي وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات بالإضافة للعجلات 19 إنش، رغم أن النسخة القياسية تتوفر بخيارين محركات أصغر، حيث يكون الأول V6 سعة 3.8 لتر والثاني V6 مزدوج التيربو سعة 3.3 لتر.

هذا وستتوفر ليموزين جينيسيس G90 في كوريا الجنوبية بأسعار تبدأ عند ما يعادل 138,000$ (517,500 ريال)، في حين ستتوفر السيدان الفاخرة القياسية هناك ذات محرك V8 بسعر يبدأ من 105,000$ (393,750 ريال)، وهو ما يعني وجود فارق كبير يبلغ 33,000$ (123,750 ريال).