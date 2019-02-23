اودي تهدي لاعبي ريال مدريد أسطول سيارات جديد لعام 2019 “فيديو وصور واسعار”

الخليج ٣٦٥ نت – تعود بداية رعاية علامة اودي لفريق كرة قدم ريال مدريد الإسباني إلى عام 2003، حيث تقوم الصانعة الألمانية الفاخرة سنوياً بتقديم عدد من السيارات الجديدة المجانية للاعبي الفريق المحترفين، ويتكرر الأمر مرة أخرى هذا العام بمجموعة كبيرة من الطرازات الفخمة.

قدمت اودي السيارات الرسمية للفريق خلال حفل خاص بحضور رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، ومدير العلامة الألمانية في إسبانيا، جييرمو فادا، حيث أقيم الحدث في صالة كرة السلة التابعة للنادي، ليرتدى اللاعبون بعدها بذات سباقات خاصة ويستمتعوا بسباق يشبه الفورمولا 1 داخل سياراتهم الجديدة بعد استلامها.

بعد انتهاء السباق، تم التقاط عدة صور للفائزين مع صور جماعية للاعبين، في حين أهدى النادي تيشيرت خاص رسمي لكل من رؤساء فولكس واجن واودي اسبانيا، فيما قدمت اودي للنادي هدية على هيئة مقود فريق ABT الفائز ببطولة فورمولا E.

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ومن حيث السيارات التي حصل عليها لاعبي الفريق، نجد أن قائد ريال مدريد والمدافع الماهر، سيرجيو راموس، قد حصل على السيارة الأغلى من طراز A8 50TDI البالغ قيمتها 100,655 يورو (428,000 ريال)، في حين اختار أغلب اللاعبين سيارات SUV، بما يتضمن توني كروس الذي اخذ Q8 50 TDI ذات قيمة 87,950 يورو (374,000 ريال)، بينما قرر ماريانو دياز اختيار الطراز الأرخص من نوع Q7 50 TD1 التي تبلغ قيمتها 73,140 يورو (311,000 ريال).

هذا وتضمنت سيارات اللاعبين الآخرين اودي Q8 50 TDI البالغ قيمتها 87,950 يورو (374,000 ريال) لكل من كيلور نافاس وخيسوس فاييخو وكريم بنزيما وكاسيميرو ولوكاس فاسكيز وماركوس يورينتي وداني سيبالوس، في حين كانت A7 سبورت باك بقيمة 78,085 يورو (332,000 ريال) هي اختيار كل من ناتشو فرنانديز ومارسيلو وماركو اسينسيو.