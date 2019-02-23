فولفو XC90 2020 تدشن نفسها رسمياً بنظام ابتكاري لتوفير الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – تم أخيراً الكشف عن SUV فولفو XC90 2020 المحدثة بخيار محرك جديد يساهم في زيادة توفير الوقود عبر نظام متقدم للاستفادة بطاقة المكابح الحركية.

يأتي نظام توفير الجديد اختصاراً باسم KERS، حيث يعمل بجانب محركات فولفو المعتادة، ما ينتج عنه أنظمة محركات هجينة توفر كفاءة استهلاك وقود أعلى بما يصل إلى 15% مع خفض معدلات الانبعاثات، وذلك من خلال الدمج بين طاقة المكابح الحركية ومحرك T8 المزدوج الهجين ذو القابس.

من حيث المظهر، حصلت فولفو XC90 2020 المحدثة على عجلات وخيارات ألوان طلاء خارجية جديدة، إضافة لتصميم شبك أمامي مختلف، دون وجود أي تغييرات أخرى، وهو ما يعد أمر متوقع نظراً لحصول التصميم على العديد من الجوائز التي تثبت مدى روعته.

في الوقت ذاته، حصلت المقصورة على مزيد من التغييرات، حيث يبدأ ذلك مع توفير عدد من مختلف من المقاعد حسب النسخة، فتأتي فئة Excellence مع 4 مقاعد، في حين توجد فئة قياسية ذات 7 مقاعد وأخرى 6 مقاعد، إضافة لمزيد من الخيارات لخامات الكسوة الداخلية التي تتضمن مزيج من الصوف.

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فيما يتعلق بتقنيات الأمان، تقدم فولفو XC90 2020 أنظمة مساعدة بالتوجيه لكل من نظام الأمان داخل المدينة ومراقب البقعة العمياء، كما يظل نظام Autobrake للكبح الذاتي هو الوحيد القادر على تمييز المشاة وركاب الدراجات والحيوانات الكبيرة، دون أن نغفل عن ذكر وجود نظام الحفاظ على الحارة، في حين تدعم تقنية مراقبة المرور الخلفي أيضاً الكبح الذاتي.

وفيما يتعلق بنظام Sensus الترفيهي المعلوماتي، فقد تم تحديثه بإضافة دعم أندرويد أوتو بجانب آبل كار بلاي المدعوم مسبقاً، كما تم دمج خدمة سبوتيفاي الأفضل في العالم للبث الموسيقي.

هذا وستبدأ فولفو إنتاج XC90 2020 خلال شهر مايو المقبل في السويد، حيث فتحت الشركة باب الحجز المسبق بالفعل في عدة أسواق حول العالم.