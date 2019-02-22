"لاند روفر" تعلن توقف مشروع إنتاج "ديسكفري إس.في.إكس" للأيد

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات الإنجليزية "لاندروفر"، عن مفاجأة تتعلق بسيارتها الاختبارية "ديسكفري إس.في.إكس"، التي ظهرت لأول مرة خلال عام 2017، حيث أكدت الشركة أن مشروع إنتاج السيارة قد مات، في حينسيتم استخدام الاسم "إس.في.إكس" مع طرز جديدة في المستقبل، بدون اسم "ديسكفري".
ويأتي الإعلان عن توقف مشروع "ديسكفري إس. في. إكس"، في ظل الخسائر التي تعرضت
جدير بالذكر أن نموذج "ديسكفري إس.في.إكس"، كان من المفترض أن يعمل بمحرك "جيه.إل.آر" فئة 5 لترات بقوة 518 حصان وعزم شدته 461 رطل لكل قدم مكعب، مع نظام تعليق مرتفع ونظام دفع رباعي.
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