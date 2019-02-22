كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازدا تكشف عن موعد إطلاق سيارتها "Mazda 3" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مازدا عن إطلاق الجيل الجديد من سيارتها Mazda 3 المدمجة خلال شهر مارس القادم بتصميم أنيق ومحرك بتقنية جديدة وباقة موسعة من التجهيزات.

وأوضحت الشركة اليابانية أن برنامج دفع السيارة يشتمل في البداية على محركي بنزين سعة 2.0 لتر مع نظام دفع هجين معتدل ونظام تعطيل الأسطوانات ومحرك ديزل سعة 1.8 لتر.

وفي وقت لاحق سينضم محرك البنزين، الذي يعمل بتقنية الاشتعال الذاتي، لتصبح السيارة بذلك أول موديل قياسي يعتمد على هذه التقنية، ومن سعة 2.0 لتر يولد هذا المحرك قوة 180 حصان، كما أنه يجمع بين مميزات محركات البنزين من هدوء التشغيل وسرعة الاستجابة واقتصادية محركات الديزل.

وبالنسبة للمحركين المتوفرين من البداية يولد محرك البنزين قوة 122 حصان، كما يمنح السيارة القدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في خلال 10.4 ثانية، والوصول إلى السرعة القصوى 197 كلم/س، ويبلغ معدل استهلاك هذا المحرك 5.1 لتر/100 كلم.

ويولد محرك الديزل قوة 116 حصان، ويتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في خلال 10.3 ثانية، كما يصل إلى السرعة القصوى 194 كلم/س، مع معدل استهلاك 4.1 لتر/100 كلم، ويمكن لكلا المحركين الاقتران بناقل الحركة اليدوي أو الأوتوماتيكي سداسي السرعات.

وتحت جسم السيارة الذي يطل بملامح جذابة أخفت مازدا العديد من التجهيزات مثل الكشافات العاملة بتقنية LED ومنظم مسافة الأمان الأوتوماتيكي وشاشة لمسية لنظام الملاحة.

وأفادت مازدا بأن سيارتها الجديدة تأتي بطول 4.46 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.73 متر، كما أنها تسع ما يصل إلى 1026 لتر من الحقائب والأمتعة.