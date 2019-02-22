أسباب وأضرار رجة السيارة عند الضغط على دواسة الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – تتعرض القطع الكهربائية والميكانيكية للسيارات مع مرور الزمن وكثرة الاستهلاك إلى انتهاء العمر الافتراضي لبعض هذه القطع، لتبدأ معها بعض المشاكل والأعطال تظهر في السيارات، لذا يجب عدم إهمال الفحص الدوري للسيارات، حتى لا يجلب تلف جزء من السيارة في ضرر باقي الأجزاء.

ومن المشاكل والاعطال الشائعة التي قد تظهر في السيارة هي حدوث رجة أثناء القيادة عند الضغط على دواسة البنزين، هذا الاهتزاز يجب عدم إهمال صيانته حتى لا يتسبب في تضرر عدد من أجزاء السيارة، كما أنه يسبب خطراً على سلامة السيارة أثناء القيادة على سرعات عالية.

ويرجع سبب الرجة في السيارة إلى سببين، أحدهم هو إصابة البواجي كمجموعة أو في إحداها بعطل، في هذه الحالة لن تستطيع البواجي من تأدية عملها بكفاءة وهو إشعال خليط الهواء البنزين داخل غرفة الاحتراق في المحرك.

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أما السبب الثاني لرجة السيارة فإنه يرجع لتلف أحد الكوليهات أو المجموعة بأكملها، وهو ما يسبب الضرر للبواجي وعدم إرسال الشرر اللازم لعملية إشعال خليط الهواء والبنزين في المحرك.

مع ملاحظة أنه في حال إهمال إصلاح رجة السيارة، فإن هذه المشكلة سوف تتفاقم وتؤثر على كراسي المحرك وكراسي القير بالضرر، وهو ما يؤدي إلى زيادة مالية كبيرة في عملية إصلاح الأجزاء التي تضررت.