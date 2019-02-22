كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سبب تأخر وكلاء السيارات في طرح الموديلات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يشهد سوق السيارات في مصر حالة تشتت في استراتيجيات البيع والشراء سواء للبائع والوكيل من جانب أو المشترى أو العميل من جانب أخر مثلما هو حادث الآن، وربما كان لذلك سبب منطقي للغاية، وهو تغير جذري في منظومة الجمارك على السيارات متمثلة في قوانين الجمارك الجديدة على السيارات الأوروبية، ومنذ بداية القرار في الأول من يناير اشتدت دعوات المقاطعة، وتبع هذا ظاهرة جديدة وهي تأخر الوكلاء في طرح الموديلات الجديدة وتم رصد تلك الظاهرة ليفسرها بوضوح نائب رئيس شعبة السيارات مُوضحاً موعد عودة سوق السيارات مرة أخرى للانتعاش.

قال نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية المهندس أشرف شرباص، أن وكلاء السيارات بمصر وتحت تأثير انخفاض نسبة المبيعات بشكل كبير نتيجة المقاطعة، قرروا تغير إستراتيجية البيع والتسويق لديهم، وكان من بين ملامح تلك التغير التأخر في الدفع بالموديلات الجديدة 2019 بشكل ملحوظ.

وقال إن المبيعات لم تشهد أي تحرك منذ أربع شهور، واشتد الركود خلال شهور يناير وفبراير ومتوقع أن يستمر حتى شهر مارس القادم، ثم أضاف أن مع نهاية مارس وبدايات الربع الثاني من العام الحالي 2019 قد تستقر الأمور ويعاود سوق السيارات الانتعاش.

وتابع "شرباص" أن مبيعات السيارات رغم انخفاضها، إلا أنها شهدت حالة من الحراك فقط بالسيارات الأوروبية الفارهة، أما عن السيارات الصغيرة أو الماركات الغير أوروبية فقد كان الركود شديد للغاية.