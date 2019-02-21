خط ملاحي جديد يختصر المسافة لـ 30 دقيقة بين المملكة ومصر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن اللواء “أيمن صالح” رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، عن قرب الانتهاء من إجراءات تشغيل خط ملاحي سياحي جديد بين مدينتي “دهب” المصرية و “مقنا” السعودية، وفي انتظار ممول تكلفة لتجهيز البنية الأساسية لتشغيل هذا الخط.

وأشار “صالح” إلى أن الخط الجديد سيختصر المسافة بين المملكة ومصر إلى 30 دقيقة، وأنه سيتم إنشاء رصيف بميناء “دهب”؛ لاستقبال المراكب السياحية واليخوت التي ستعمل عبر هذا الخط الملاحي.

يُذكر أن هذا الخط الملاحي الجديد بُني لخدمة حركة اليخوت والقوارب والبواخر، كما أنه جاري استصدار الموافقات الأمنية من الجانبين وإنهاء بعض الدراسات.