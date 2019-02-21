لماذا أتت شيفروليه سلفرادو HD بتصميم جرئ مثير للجدل؟

الخليج ٣٦٥ نت – جذبت واجهة شيفروليه سلفرادو HD 2020 الجديدة كلياً الكثير من الأنظار لها فور تدشينها، حيث تعد جريئة ومثيرة للجدل أيضاً في الوقت ذاته.

يختلف عشاق سيارات البيك اب الأمريكية منذ عدة سنوات في تفضيل بعضهم للمظهر الهادئ، في حين يفضل الآخرين مزيد من الإثارة، لذا توجب على شيفروليه الاختيار بين أحد الاتجاهين عند تصميمها مجموعة HD الأحدث، وقد قررت أن ترى أي من المجموعتين ستكون أقل غضباً في حالة اختيار التصميم الآخر، فتم البدء في إنشاء عدة مجموعات تركيز لمعرفة ردات فعل مختلف المستهلكين لمساعدة المصممين في تقرير النسق المناسب.

يقول مدير تسويق سيلفرادو، هيو ميلن، أن الانتقادات الموجهة لتصميم البيك اب تأتي في الأغلب من أشخاص لا ينوون شرائها في كل الأحوال، حيث أن الشركة قامت بالعديد من الأبحاث حول هذا الأمر بالفعل، وقد تم إثبات أن هذا هو أفضل تصميم لاقى إعجاب المستهلكين.

هذا وقد أردف ميلن قائلاً أن هذه الآراء السلبية لن تؤدي لفارق يذكر في المبيعات نظراً لأن أغلب هذه الانتقادات لا تأتي من أشخاص يقومون بشراء سيارات البيك اب في المقام الأول، في الوقت الذي تمتاز فيه سلفرادو HD 2020 بمظهر مهيب وشكل جرئ، ما يعد اثنين من أهم عناصر التصميم بهذه الشريحة من السيارات.