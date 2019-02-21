الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة كيا الجبر عرضاً على قطع الغيار والأجور في جميع مراكز الصيانة الخاصة بها، وذلك بخصم 25%. ويأتي هذا تحت شعار “نعدكم بالأفضل”، ويسري العرض من 24 فبراير حتى 14 مارس 2019. اشتراطات العرض: يشمل السيارات المباعة من معارض كيا الجبر في 2017 فقط.

لا يسري العرض على ورش السمكرة.

تطبق الشروط والأحكام.

كانت هذه تفاصيل خبر عرض كيا الجبر على السيارات المباعة في 2017 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.