كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي ام دبليو تعمل على تطوير محرك لكزس IS القادمة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت مجلة Best Car اليابانية تقرير يفيد بأن لكزس IS بجيلها القادم ستأتي بمحرك سعة 3.0 لتر, 6 سلندر تيربو قوة 335 حصان المستخدم في سوبرا الجديدة.

هذا هو محرك بي ام دبليو B58 المستخدم في Z4 وكذلك M34i منافسة IS، مع الأخذ بالاعتبار أن IS 350 حالياً قوتها 311 حصان عبر محرك 6 سلندر سعة 3.5 لتر، و تحدث التقرير بأن السيدان الفاخرة ستتاح بمحركات سعة 2.0 لتر تيربو أو 2.4 لتر وكذلك محرك هجين بسعة 2.5 لتر.

ستأتي لكزس IS بأبعاد أصغر من ES حيث سيكون طولها 4.7 متر، عرضها 1.82 متر، ارتفاعها 1.42 متر، و قاعدة عجلاتها 2.85 متر.