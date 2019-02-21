يبدو أن بوجاتي ستعيد إحياء “موناليزا السيارات” بسعر 68 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – حسب أحدث التسريبات، قام رئيس مجموعة فولكس واجن السابق، فرديناند بيوش، بدفع 16 مليون يورو (68 مليون ريال) لشركة بوجاتي الفرنسية كي تصنع له إصدار خاص فريد من نوعه، دون وجود أي معلومات عن الهيئة التي ستتخذها هذه السيارة.

كان هذا حتى بدأت بوجاتي بنشر مجموعة من الفيديوهات على صفحة فيسبوك الخاصة بها، وهو ما قد يشير لكون الموديل الخاص القادم قد يكون متصلاً بشكل ما مع بوجاتي تايب 57 SC اتلانتيك المعروفة بكونها موناليزا السيارات الكلاسيكية.

يظهر المقطع الأول بالأعلى قدرة تايب 57 SC اتلانتيك العالية، وذلك أثناء قيادتها بسرعة كبيرة على جسر متداعي.

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في اليوم التالي، نشرت بوجاتي مقطع آخر قصير يركز على تاريخ تايب 57 SC اتلانتيك مع رقم شاصيه 57473.

في حين تبع ذلك المقطع فيديو آخر يسلط الضوء على تايب 57 SC بشاصيه رقم 57591.

من الغريب أن تركز بوجاتي على الموديل الكلاسيكي لهذه الدرجة بهذا الشكل المفاجئ، ولكن من الممكن أن ذكر أرقام شاصيهات النسخ السابقة قد تكون قادمة كإشارة لنيتها إنتاج واحدة جديدة، خاصة في حالة صحة المبلغ الذي قام بيوش بدفعه للشركة، ما يعد صفقة رابحة للغاية، حيث أنه بفضل وجود 4 نسخ فقط منها على مستوى العالم، يصل سعر تايب 57 SC اتلانتيك إلى 30 مليون دولار (112.5 مليون ريال) عند عرضها للبيع في المزادات.

هذا ومن غير المؤكد حتى الآن إن كان رئيس فولكس واجن السابق قد طلب هذه السيارة من بوجاتي أم لا، حيث تشير الشائعات في حالة صحة ذلك لكوننا قد نراها خلال 5 مارس في معرض جنيف للسيارات 2019.