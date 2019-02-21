ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2019 تحصل على نسخة بمقعدين

الخليج ٣٦٥ نت – وجدت ميتسوبيشي مؤخراً أن هناك حاجة إلى نسخة من طراز باجيرو سبورت دون مقاعد خلفية، ما دعاها لإطلاقه واحدة على هيئة طراز تجاري يستهدف عملائها في مجال الشركات والأعمال.

تستند النسخة على الفئة الأعلى من باجيرو سبورت ذات 7 مقاعد، حيث أن إزالة المقاعد الخلفية يحسن من تعدد استخداماتها لتحصل على مساحة تخزين أمتعة خلفية بطول 1.92 متر وعرض 1 متر، إضافة لارتفاع 1.04 متر.

تستطيع ميتسوبيشي باجيرو مزدوجة المقاعد استيعاب حمولات بأوزان تصل إلى 605 كجم مع قدرة على سحب 3,100 كجم، في حين توفر سعة أمتعة بقدر 1,488 لتر.

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فيما يتعلق بالمحركات، نجد أنها تحمل محرك ديزل 4 سلندر تيربو سعة 2.4 لتر بقوة 181 حصان و430 نيوتن.متر للعزم متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات مع نظام دفع رباعي.

هذا وتطرح ميتسوبيشي نسخة باجيرو سبورت التجارية ذات المقعدين في المملكة المتحدة بسعر 32,504 جنيه استرليني (159,400 ريال)، حيث لا توجد خطط لطرحها عالمياً بعد.