هل هناك علاقة بين لون السيارة وارتفاع حرارتها؟

الخليج ٣٦٥ نت – عند فتح باب السيارة كي نجلس داخلها بعد ركنها في أحد الأماكن المعرضة لأشعة الشمس، نجد عادة أنها أصبحت تشبه غرف الساونا الحارة بسبب مدى ارتفاع حرارة الداخلية، فدعونا نتعرف اليوم على العلاقة بين لون السيارة ودرجة حرارتها.

عند اختيار شراء ملابس جديدة، من المعروف أنه يجب اختيار الملابس السوداء والداكنة بشكل عام لفصل الشتاء، في حين يتم تفضيل الملابس البيضاء أو الساطعة للصيف، حيث أن اللون الأسود يمتص الحرارة، خاصة من أشعة الشمس، بقوة كبيرة، في حين أن اللون الأبيض يعكس الحرارة عنه.

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على الرغم من أن هذه الفكرة قد تبدو نظرية فقط، إلا أن مختبر بيركلي لتكنولوجيا الطاقة البيئية قام بدراسة في 2011 للتأكد من مدى صحة هذه الأمر، ليتم اكتشاف أن لون السيارة الأبيض والفضي والألوان الساطعة الأخرى تقوم بتحسين كفاءة السيارات، حيث تم اختبار هوندا سيفيك فضية أمام أخرى سوداء، ليجد العلماء أن اللون الفضي يعكس 60% تقريباً من أشعة الشمس مقارنة بالأسود، وهو ما يؤدي لتحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 2% بفضل تقليل استخدام المكيف.

هذا وقد أشار عدد من صناع القرار بولاية كاليفورنيا لكون السيارات التي ترتفع حرارتها بسرعة تحتاج لطاقة أكثر لأجل تبريدها، ما يؤدي لإهدار الوقود نظراً لكونها تستهلك بنزين أكثر لتشغيل المكيف، ما يزيد من معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولهذا قد يكون من المفيد للغاية الابتعاد عن اختيار السيارات السوداء لمزيد من التوفير والحفاظ على البيئة، إضافة لراحة السائقين في فصل الصيف.