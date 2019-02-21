كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح عليك اتباعها عند تغيير إطارات السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حالة ملاحظتك لوجود عيب باحد الإطارات الصيفية يجب تغييرها بشكل زوجي على المحور وشراء إطارين جديدين، وفقا لما نصح به نادي السيارات الألماني.

وأوضح النادي الألماني أن اختلاف الإطارات فيما يخص المداس قد يؤثر سلبا على اتزان القيادة وخصائص الكبح، وأكد الخبراء الألمان على أن الإطارات الجيدة على المحور الخلفي تساعد على اتزان السيارة.

وأوصى الخبراء أيضا بألا يقل عمق مداس الإطار الصيفي عن 3 ملم، كما أنه يمكن تركيب عدة إطارات من شركات مختلفة طالما كانت بنفس الأبعاد، إلا أن نادي السيارات الألماني نصح قائدي السيارات بأن يعتمدوا على موديل واحد قدر الإمكان؛ نظرا لأن الموديلات المختلفة قد يكون لها خصائص قيادة مختلفة.