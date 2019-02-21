كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات "نيسان ليف".. السيارة الأكثر مبيعا في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت نيسان ليف "LEAF" الكهربائية، على لقب السيارة الأكثر مبيعا في أوروبا، بحسب بيان رسمي صادر من نيسان.

وتخطط مبيعات "ليف" في أسواق النرويج أكثر من 12 ألف سيارة خلال عام 2018، وعزز نجاح السيارة في أوروبا سوق المملكة المتحدة ، حيث استطاعت "ليف" أن تحصل علي المركز الأول في الأكثر مبيعاً هناك.

وتمكنت نيسان من تسويق أكثر من 40 ألف سيارة في أوروبا خلال عام 2018.

وبعد نجاح "ليف" في أوروبا كشفت نيسان العالمية، عن طرازين جديدين من السيارة موجهة للأسواق الأوربية.

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وأطلقت الشركة اليابانية أسم، LEAF e + 3.ZERO Limited Edition ، LEAF 3.ZERO .

وزودت نيسان LEAF e + 3.ZERO ببطارية 62kWh ، والتي يمكن أن تقطع مسافة تصل إلى 384 كيلومتر، أما نيسان LEAF 3.ZERO الجديدة، تم تزويدها ببطارية 40 كيلو وات في الساعة، وتمتاز بوجود شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات، كما تتيح خدمات توصيل إضافية مثل door-to-door navigation.

ومن المقرر أن يتوافر تطبيق Nissan Connect EVالجديد كليًا والمحسّن عند طرح LEAF 3.ZERO الجديد للبيع في أوروبا.

ومن جانبه علق "كين راميريز"، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق في شركة نيسان أوروبا، عن نجاح السيارة، "أن نيسان "ليف" لا تزال خيارا أساسياً لسائقي السيارات الكهربائية في أوروبا، وذلك لقدراتها المتعددة.

وأوضح "كين" أن السيارة هي أيقونة نيسان لتقنية Nissan intelligent Mobility، خاصة مع ازدياد نمو حجم المنافسة في أوروبا".