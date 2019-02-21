استراليا تبدأ السماح بإضافة ايموجي في لوحات السيارات

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الحكومة الاسترالية مؤخراً عن سماحها للسائقين بإضافة الايموجي في لوحات تسجيل سياراتهم، وذلك حسب تصريح رسمي جديد.
ينطبق القانون على ولاية كوينزلاند فقط حالياً، والتي يستطيع السائقين إضافة واحد من 5 أوجه ايموجي لنهاية لوحة سياراتهم المصدرة من قبل الولاية بمطلع شهر مارس المقبل.
تتضمن أوجه الايموجي المتاحة كل من الوجه الضاحك بشدة
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