مستوردو السيارات يتجهون لإلغاء حصصهم الاستيرادية

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قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أكثر من 90% من مستوردي السيارات قاموا بإلغاء حصصهم الاستيرادية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، نتيجة لما يعانيه السوق من ركود منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف "أبوالمجد"، أن حملات المقاطعة التي تم إطلاقها لمقاطعة شراء السيارات "بلا هدف"، لأنها لم تعلن حتى الآن عن أيحلول أو مقترحات أو رؤية واضحة، ولم تتخذ أي خطوات إيجابية.
وعن تخطي المشاركين في حملة "خليها تصدي" لأكثر من مليون مشترك، أكد "أبوالمجد" أن سوق السيارات المصري بطبيعته من الأسواق الضعيفة، والأعداد الضخمة المشاركة في الحملة ليست جميعها من مشتري السيارات، ففي
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، شأنها في ذلك شأن العديد من السلع الأخرى، محذرا من استمرار الأوضاع بالشكل الحالي داخل قطاع السيارات في ظل توقف حركة البيع والشراء.
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