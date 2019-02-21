مرسيدس تستعد لإطلاق CLA شوتينج بريك و EQV الكهربائية و GLC موديلات 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مرسيدس رسمياً بأنها خلال 5 مارس في معرض جنيف للسيارات الـ 89 ستكشف عن 3 طرازات جديدة.

الأولى ستكون الاختبارية EQV والتي تعدُّ أول SUV فاخرة بطاريتها كهربائية بالكامل على حد وصف مرسيدس، بالرغم من أن الصانعة الألمانية أطلقت EQC بالفعل وهي SUV إنتاجية كهربائية بالكامل.

المثير للاهتمام أن EQV يذكرنا اسمها بشائعات النسخة الكهربائية بالكامل لـ V-Class، لذا فإن مرسيدس كما يبدو تحضر مفاجأة من نوع ما.

بالإضافة إلى ذلك تنوي مرسيدس إطلاق GLC فيس ليفت والتي ستحظى بتصميم خارجية محدّث مع مقصورة محسّنة بتقنيات أكثر تطوراً ومحركات معدلة، أيضاً ستنطلق CLA شوتينج بريك صاحبة المقدمة الطويلة لأول مرة.

وأخيراً سنرى 3 نسخ خاصة هي SL 500 جراند إيديشن، SLC 300 الإصدار الأخير وكذلك S 65 الإصدار الأخير التي ستكون آخر نسخة S-Class تأتي بمحرك تيربو مزدوج 6 لتر 12 سلندر.