عرض توكيلات الجزيرة على فورد F-150 واكسبيديشن واكسبلورر 2017 و2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة توكيلات الجزيرة للسيارات بالتعاون مع شركة تأجير للتمويل والإدارة، عرضاً على موديلات مختارة من فورد (F-150-اكسبيديشن-اكسبلورر)، بدفع نصف سعرها الآن وسداد الباقي بعد سنتين. ويأتي هذا تحت شعار “خلّها بعد سنتين.. ما عليك إلا تدفع نص الحين”، ويسري العرض على موديلات 2017 و2018. مميزات العرض: تأمين شامل طوال مدة العقد.

الرسوم الإدارية 1%.

مدة التمويل خلال سنتين.

نسبة التأمين 4%.

معدل الربح السنوي 5.5%.

نظام التأجير المنتهي بالتمليك المتوافق مع أحكام الشريعة.

دفعة أولى 50%، ودفعة أخيرة 50% بعد سنتين.

تطبق الشروط والأحكام. **تختلف المواصفات عن تلك الموضحة في الصورة . صورة العرض:

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