كفيات يضع تورو روسو في الصدراة في اليوم الثالث للتجارب الشتوية

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – في اليوم الثالث من التجارب الشتوية ماقبل الموسم، أبهر الروسي دانيال كفيات، سائق تطوير فيراري سابقاً الجميع بتسجيله أسرع زمن قدره دقيقة واحدة و17.704 ثانية على متن تورو روسو بتركيبة الـ “سي 5” في وقت غروب الشمس، قبل نهاية الحصة في حلبة برشلونة مساء اليوم متمماً 137 لفة.

وفي صباح اليوم قبل استراحة الغداء، كان سائق ألفا روميو المخضرم كيمي رايكونن متصدر الترتيب كأسرع سيارة قبل أن يأتي الروسي بسرعة صعب التنبؤ بها، وفي المركز الثالث، أتى سائق رينو دانييل ريكاردوبعد إتمامه 80 لفة.

من جهته، كان سيباستيان فيتيل الأسرع على متن ” إس إف 90″ في معظم أوقات الصباح، لكنه هبط إلى المركز الرابع في نهاية اليوم بعد أن أتم 134 لفة بأريحية.

كان من المفرح رؤية عودة فريق ويليامز الذي لم يخض تجارب اليوم الأول والثاني لعدم جهوزية السيارة على حد قول الفريق. وفي النهاية ظهر جورج راسل على متن الـ “إف دبليو 42” بعد إستراحة الغداء مع العلم أن الفريق لم يخرج من كهفه صباح اليوم. إكتفى راسل بـ 23 لفة فقط مسجلاً زمن قدره دقيقة واحدة و25.625 ثانية.