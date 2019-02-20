الإعلان عن موعد بطولة الإتحاد السعودي للكارتينج لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن الجدول الزمني لبطولة الاتحاد السعودي للكارتينج 2019 والتي تقام بدعم من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات وتنظمها حلبة” فن إكستريم” بميدان ديراب في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 فبراير حتى 6 أبريل القادم.

وأوضح سموه خلال المؤتمر أن الاتحاد يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف والمبادرات المجتمعية في الجوانب الرياضية والتوعوية والتثقيفية، لافتاً أن البطولة تأتي امتداداً لدور الاتحاد في تطوير رياضة السيارات وإيجاد المساحات المناسبة للشباب لممارسة هذه الرياضة بشكل آمن.

واستعرض رئيس مجلس إدارة حلبة “فن إكستريم” المهندس محمد الطيب تاريخ رياضة الكارتينج وأهميتها، مؤكداً أنها القاعدة الأساسية في رياضة المحركات، وتخرج منها العديد من أساطير وأبطال العالم في الفورمولا1.

ووصف الطيب خلال عرضه رياضة الكارتينج برياضة الجميع كونها الأقل كلفة قياساً بغيرها من الرياضات الميكانيكية، وعدم ارتباطها بفئة سنية محددة حيث يستطيع الجميع ممارستها بدءاً من سن السبع سنوات.

وأكد رئيس مجلس إدارة “فن إكستريم” خلال عرضه أن سباقات الكارتينج تعطي الشعور لممارسيها بالمتعة والإثارة الحقيقية التي يعيشها المتسابقون في حلبات السباق، مشدداً على دور رياضة الكارتينج في تهذيب السائقين كونها الخطوة الأولى في عالم السيارات، وتساعد على التنشئة الصحيحة للأجيال في هذه الرياضة وتوجههم التوجيه الأمثل لممارستها في الأماكن المخصصة لها.

في ذات السياق عبَر المهندس عمار القاضي الرئيس التنفيذي في “فن إكستريم”أمله بأن تساهم البطولة في اكتشاف المواهب الوطنية، مما سينعكس بشكل إيجابي على رياضة السيارات في المملكة، مؤكداً التزام “فن إكستريم” الدائم بالأنظمة والقوانين الدولية في مجال السلامة وبكافة تعليمات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وثمّن القاضي خلال حديثه دور وسائل الإعلام في إبراز رياضة الكارتينج بالمملكة العربية السعودية وظهر ذلك جلياً من خلال الاهتمام الإعلامي اللامحدود ببطولة SWSالعالمية والتي استضافتها الحلبة مؤخراً، متمنياً أن تحظى بطولة الاتحاد السعودي للكارتينج بنفس الحجم من الاهتمام كونها بطولة وطنية تهدف لدعم المواهب الشابة.

ووجه القاضي الشكر للهيئة العامة للرياضة وللاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ولجميع الشركاء وعلى رأسهم شركة ركاء القابضة الراعي الرئيسي للبطولة واصفاً إياها بالنموذج على إسهاماتها وبصماتها المتنوعة في العديد من المجالات بالقطاع الرياضي.

الجدير ذكره أن جولات البطولة ستقام بدءاً من يوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة من كل أسبوع، ويتأهل أصحاب أسرع أزمنة لجولة يوم السبت والتي سيتم من خلالها تحديد المتأهلين على لقب البطولة يوم 6 أبريل القادم، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على سبعة آلاف وخمسمائة ريال، أما الفائز بالمركز الثالث سيحصل على خمسة آلاف ريال سعودي.