كلير ويليامز: من “المحرج” تفويت يومين من التجارب الشتوية

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – أخيراً، ظهرت سيارة الويليامزعلى حلبة برشلونة التي غابت عن اليوم الأول والثاني لإجراء الإختبارات ما قبل الموسم (التجاريب الشتوية) مع بقاء يوم واحد فقط من الأيام الأربعة التي خصصت للتجارب الأولى.

وقاد سيارة “إف دبليو 42” السائق اليافع البريطاني جورج راسل صباح اليوم في حين سيقودها المخضرم البولندي روبرت كوبيسا الذي يعود لسباقات الفورمولا 1 بعد غياب طويل.

وقالت نائبة رئيس الفريق، كلير وليامز: “إنه وضع لم نكن نتوقعه”.

وأكملت: “نحن لا نشعر بخيبة أمل فحسب، إنه أمر محرج ألا نجلب سيارتنا إلى الحلبة عندما تمكًن الجميع من القيام بذلك وخاصة فريق مثل فريقنا الذي نجح في إحضار سيارة السباق للإختبارات الشتوية للسنوات الأربعين الماضية”.

ويليامز رفضت أن تتطرق لأسباب تأخر الفريق وعن شرح أسباب مشاكل “إف دبليو 42”

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يبدو أن هناك أسئلة تدورحول المسؤل عن هذه المشكلة، وإن وضعنا أصابع الإتهام فهي ستكون على مستقبل بادي لو، كبير الفنيين والمديرالفني لفريق ويليامز الذي غادر صفوف الفريق الفائز بلقب الصانعين للفورمولا1 ، مرسيدس نهاية عام 2016 ليعود إلى ويليامزمرة أخرى. ففي نهاية المطاف، البريطاني لو هو المسؤل عن جميع الأجزاء الفنية للسيارات ويليامز.

وفي صباح اليوم ألغى الفريق مؤتمراً صحفيا كان من المقررعقده مع بادي لو وتأجيله بعد الإختبار الثاني الذي سيجري في الأسبوع المقبل للفريق (26 فبراير – 1مارس) أي بعد أن بدأت السيارة في العمل بشكل كبير.

ومن المقرر أن يقود كوبيتسا السيارة صباح الجمعة، قبل أن يدير راسل مرة أخرى مهام مابعد الظهيرة. ويأمل فريق ويليامز أن يتمكن من تعويض الوقت الضائع.









