فورد تغلق أحد مصانعها في أمريكا الجنوبية وتوقف مركباتها التجارية

الخليج ٣٦٥ نت – بعد إعلان فورد لخطط إعادة هيكلتها في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، كشفت الصانعة الأمريكية مؤخراً عن تفاصيل التغييرات التي تنوي اتخاذها في أسواق أمريكا الجنوبية كذلك.

خلال التصريحات، قالت فورد أنه على الرغم من التزامها الكامل بأعمالها في القارة الجنوبية، إلا أنها تخطط لوقف الإنتاج في مصنع ساو برناردو دو كامبو الخاص بها في البرازيل لاحقاً هذا العام، وذلك نتيجة لخروجها من سوق الشاحنات التجارية الثقيلة في أمريكا الجنوبية، وهو ما يعني وقف بيع طرازات F-350 وF-4000 هناك، ونظراً لأن المصنع يقوم أيضاً بصنع طرازات فيستا، فسوف يتم وقف إنتاجها، بجانب وقف إنتاج فوكس في الأرجنتين كذلك.

وكما هو الحال مع خطط فورد لأسواق أمريكا الشمالية، أعلنت الشركة أنها ستتوجه للتركيز على سيارات البيك اب والـSUV في أمريكا الجنوبية التي تتزايد شعبيتها مع المستهلكين، كما ستقوم بالاستفادة من شراكاتها العالمية مثل الاتحاد الأخير مع فولكس واجن لتطوير سيارات البيك اب متوسطة الحجم.

ورغم أن قرار غلق مصنع ساو برناردو دو كامبو سيقابل بمقاومة شديدة، إلا أن فورد أعلنت أنها أمضت عدة شهور تحاول تفادي هذه الخطوة لإنقاذ 2,782 موظف يعملون به بالفعل، إلا أنها لم تجد أي طريقة أخرى تضمن لها تحقيق ربح كافي.

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هذا وخلال تصريح رئيس فورد أمريكا الجنوبية، لايل واترز، أعلن أن هذه الخطوة ستؤثر بشدة على موظفي ساو برناردو، حيث سيتم العمل على مقربة من كافة الأطراف المعنية على الخطوات المستقبلية التالية نظراً لكون فورد ملتزمة بمنطقة أمريكا الجنوبية عبر بناء خطة عمل مستدامة ومربحة ذات منتجات قوية وخدمة عملاء ممتازة إضافة لنموذج أعمال أكثر مرونة.