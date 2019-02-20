هيئة الطيران: مراجعة تحرير أسعار النقل الجوي الداخلي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن مراجعة لتحرير أسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي؛ تجنباً للارتفاع المبالغ فيه للأسعار، وحماية لسوق النقل الجوي الداخلي من التلاعب. وأشارت الهيئة إلى أنه ستكون هناك مراجعة آلية ومراقبة لأسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي من قِبل الهيئة، بهدف وضع ضوابط لمراقبة هذه الأسعار واعتمادها من صاحب الصلاحية، وذلك قبل تحريرها.

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