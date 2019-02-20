هيونداي سانتا كروز 2021 بيك اب قادمة بتصميم “سيفاجئ الجميع”

الخليج ٣٦٥ نت – مرت الآن أربعة أعوام على تدشين هيونداي لنموذج سانتا كروز الاختباري، إلا أن الشركة لا تزال تضع اللمسات النهائية على نسختها الإنتاجية.

خلال حديث سانج يب لي، مدير مركز تصميم هيونداي العالمي في كوريا، مع مجلة Motor Trend الأمريكية، أكد أن نموذج سانتا كروز الإنتاجي سيحمل تصميم محدث، حيث أن البيك اب القادمة ستكون أكثر تميزاً وجاذبية من النموذج الإنتاجي السابق، وقد تم الانتهاء من التصميم العام بالفعل ليكون ذو طابع تقدمي خاص.

رغم أن هذا التصريح يبدو شحيح التفاصيل، إلا أن فلسفة تصميم هيونداي تطورت كثيراً خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث يأمل الكثيرون أن تبقي الشركة على الواجهة الأمامية الجريئة والهيكل ذو الخطوط السلسة.

في حين رفض لي الكشف عن مزيد من التفاصيل، إلا أن التوقعات تشير لكون سانتا كروز ستكون مستندة على طراز توسان، والتي تأتي نسختها المحدثة بمحرك 4 سلندر 2 لتر بقوة 164 حصان و204 نيوتن.متر للعزم، مع وجود خيار محرك 4 سلندر 2.4 لتر بقوة 181 حصان و237 نيوتن.متر للعزم للفئات الأعلى.

Advertisements

هذا وحسب تصريحات بعض مدراء هيونداي سابقاً، فمن المتوقع أن يتم تدشين سانتا كروز في عام 2020، حيث ستقوم باستهداف الشباب الذين يفضلون سيارات البيك اب المدمجة مع طرحها بسعر معقول ينافس نيسان نافارا، أي قيمتها قد تقل عن 70 ألف ريال.