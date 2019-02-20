كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون جديد في الرياضة الإلكترونية بين "كودماستر" وشبكة موتورسبورت! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد لعبة "ديرت رالي 2.0" الأولى من بين عدة ألعاب إلكترونية ستدخل غمار المنافسة الإلكترونية عن طريق الشراكة مع شبكة موتورسبورت.

تمّ التوصل إلى اتفاقية جديدة ما بين "كودماستر" - الشركة المطوّرة الحائزة على عدة جوائز عالمية والتي صمّمت 20 لعبة سباقات إلكترونية عالية المستوى مثل "ديرت"، "غريد"، "أون رش" والفورمولا واحد - وما بين شبكة موتورسبورت.

وستكون منافسات الرياضة الإلكترونية محور هذا التعاون الذي سيتسع إلى نطاق عالميّ ليصبح مركزاً أساسياً لمنافسات هذه الفئة.

تعتبر السباقات قلب شبكة موتورسبورت النابض، حيث تقدم خدماتها الرقمية لجميع متابعيها بـ 17 لغة مختلفة مع معدل زيارات يربو عن 30 مليوناً كل شهر؛ إضافة إلى منصاتها الرقمية الغنية مثل "موتورسبورت.كوم" و"أوتوسبورت.كوم" وخدماتها المتكاملة فيما يتعلق بحجوزات التذاكر وغيرها، إذ تعتبر شبكة موتورسبورت الوقود الضروري لإطلاق ألعاب "كودماستر" إلى السوق العالمي التنافسي.

هذه الشراكة التي تجمع أفضل ألعاب السباقات مع أكبر الشبكات الإعلامية الرقمية المختصة بالسيارات ورياضتها، ستنطلق تزامناً مع طرح اللعبة الإلكترونية المرتقبة بشدة "ديرت رالي 2.0" يوم 26 فبراير/شباط المقبل، والتي سيتمّ طرحها لجميع أجهزة الكونسول المنزلية: بلايستيشن 4، إكسبوكس ون، إكسبوكس أكس وأجهزة الحاسب الشخصي.

وتعدُ لعبة "ديرت رالي 2.0" ببيئة لعب ممتازة، حيث ستركز على جميع مناحي المنافسة لتقدم تجربة متكاملة للاعبين، مع طرازات واقعية، خيارات للإطارات وتنوعٍ في أسطح المسارات مع 50 سيارة متاحة أمام اللاعبين لخوض المنافسات ضمن جولات في نيوزيلندا، الأرجنتين، إسبانيا، بولندة، أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ثمانية مسارات خاصة ببطولة رالي كروس.

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وستكون لعبة "ديرت رالي 2.0" نقطة البداية لبرنامج الرياضة الإلكترونية التنافسية لعناوين "كودماستر" المقبلة.

من جهته، قال فرانك سانييه المدير التنفيذي لدى "كودماستر": "نحن مسرورون بالإعلان عن شراكتنا مع شبكة موتورسبورت - الشركة التي لا تشاركنا حبنا للسباقات وحسب، بل تمتلك خبرة رائعة وقاعدة جماهيرية هائلة".

وأكمل: "المزيج ما بين شغفنا وألعاب ’كودماستر’ الرائعة إلى جانب الجانب العمليّ العميق الذي توفره شبكة موتورسبورت، يعني أن السنوات القليلة المقبلة ستحمل الكثير من الحماسة في مجال السباقات الإلكترونية".

بالمقابل، قال جايمس آلين رئيس شبكة موتورسبورت: "’كودماستر’ شركة نشر ممتازة، تمتلك ألعاب سباقات رقمية متميزة ورائدة. عن طريق هذا التحالف المثالي، نخطط لوضع ألعاب ’كودماستر’ الشهبرة في قلب برنامج عالمي جديد للسباقات الإلكترونية".

واختتم: "بحيث يمكننا تقديم أفضل تجربة ممكنة لجميع متابعي ومحبي السباقات حول العالم".