بالصور.. تتويج "هيونداي موتور سبورت" في بطولة العالم للراليات بـ"السويد" للمرة الثانية على التوالي

كتب: باسل الحلواني

وقف فريق هيونداي موتور سبورت على منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي في بطولة العالم للراليات 2019، عندما حل السائق تييري نوفيل في المرتبة الثالثة من جولة السويد بفارق ضئيل عن منافسيه بعد مرحلة شهدت تنافسية كبيرة.

وقدم تييري نوفيل، ومساعده نيكولاس غيلسول، عرضاً مبهراً في رالي السويد عندما أنهوا فعاليات اليوم الأول بالمركز السابع، ليعود الثنائي البلجيكي ويسجل أداءً رائعاً، مكنهم من إنهاء مراحل السباق التسعة عشر بفارق 3 ثواني فقط عن صاحب المركز الثاني السائق إيسابيكا لابي.

ووصف "نوفيل"-خلال بيان صحفي صادر عن الشركة-السباق بالمعركة الحامية الوطيس في ظل الظروف الجوية الصعبة، وقال "تمكنا من إنهاء هذه المرحلة الصعبة بأفضل نتيجة ممكنة وكنا قريبين جدا للظفر بالمركز الأول".

وأضاف: "عندما تبدأ بالعمل بكل طاقتك وتحاول أن تحقق أقصى ما يمكن، من السهل أن تقوم ببعض الأخطاء الصغيرة، لذا فإننا

راضون بالحصول على المركز الثالث، وإضافة أربع نقاط نقاط جديدة ترسخ موقع الفريق بالمركز الثاني في الترتيب العام".

وأشار "نوفيل"، إلى أن البطولة لاتزال في بداياتها وأن الفريق بانتظار الكثير من التحدي والإثارة في هذا الموسم. واختتم قائلاً من المهم أن يستمر الفريق بجمع المزيد من النقاط في هذه المراحل الافتتاحية، كما أننا سنركز كفريق على المثابرة لتقديم أفضل مستويات الأداء في المراحل القادمة خصوصاً في ضوء استعداداتنا الحالية لجولة المكسيك من بطولة العالم للراليات في الشهر القادم".

ويحتل "نوفيل"، حالياً المركز الثاني بترتيب السائقين في البطولة برصيد 40 نقطة، وسيبدأ ثانياً في سباق المكسيك الذي يتميز بالكثير من الشوارع الترابية خلال الشهر القادم.

وبدورهما قدم الثنائي النرويجي أندريس ميكيلسين، ومساعده أندريس جيجر

أملاند، من فريق هيونداي موتور سبورت أداءً بطولياً في مطاردة منصة التتويج، وأنهيا السباق في المركز الرابع متقدمين على سائق فريق إم سبورت إيفلين إيفانس. كما حل سبستيان لوب ومساعده دانيال إيلينا في المركز السابع. لينهي بذلك كل أعضاء فريق هيونداي موتور سبورت كامل مسافة السباق البالغة 316 كيلو متر على متن سيارة هيونداي i20 كوبيه WRC.

واختصر أندريا أدامو، مدير فريق هيونداي موتور سبورت نتائج مرحلة السويد من بطولة العالم بالقول "أنه كانت يجب أن تكون أفضل من ذلك إلا أنها من الممكن أن تكون أقل مما تم إنجازه في الوقت نفسه، لولا الأداء الجيد لأعضاء الفريق، وأضاف: "من المهم أن نذكر أن سياراتنا الثلاث نجحت في إنهاء كافة مراحل السباق، مما يؤكد على قدرات أعضاء الفريق، والاعتمادية والموثوقية التي تتمتع بها سيارة هيونداي i20 كوبيه WRC".

واختتم "أدامو" قائلاً: "كانت السرعة واضحة جداً في أول جولتين من البطولة، إلا أننا بحاجة إلى المزيد من العمل الجاد والأداء البطولي، خصوصاً وأننا مقبلين على محطة سباق المكسيك الذي سيشكل تحدٍ مختلف كلياً عما شهدناه في المراحل الأولى".