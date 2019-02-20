كيا تيلورايد 2020 يبدأ إنتاجها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كيا عن بدء إنتاجها SUV تيلورايد 2020 الجديد كلياً في مصنعها القائم بولاية جورجيا الأمريكية، حيث ستأتي أول نسخة باللون الأخضر الداكن من فئة SX Prestige.

حضر مراسم تدشين أول طراز إنتاجي من الـSUV الجديدة المدير التنفيذي لكيا أمريكا الشمالية، شون يوون، وحاكم ولاية جورجيا، برايان كيمب، حيث علق يوون قائلاً أن تيلورايد تأتي متميزة بجودة عالية من الطراز العالمي، إضافة لدقة مذهلة لكافة التفاصيل تجعلها تتفوق على أعتى المنافسين.

تأتي كيا تيلورايد 2020 الجديدة لتكون أكبر SUV تصنعها الشركة عبر تاريخها، حيث تحمل 8 مقاعد مع محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 291 حصان و355 نيوتن.متر للعزم متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ذو دفع أمامي أو رباعي، إضافة لوجود عدة أوضاع قيادة تتضمن سمارت وايكو وسبورت، حيث يقوم الأخير بتوجيه مزيد من العزم للعجلات الخلفية إضافة لوجود زر مخصص لتفعيل الدفع الرباعي.

تتميز تيلورايد بتقديم مقصورة فاخرة ذات شاشة لمسية 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهي الداعم لكل من آبل كار بلاي وأندرويد أوتو بجانب نظام صوتي ذو 10 سماعات، شحن لاسلكي، 6 منافذ USB ومجموعة كبيرة من أنظمة السلامة التي تتضمن مراقبة البقعة العمياء لتفادي الاصطدامات الخلفية، مساعد الحفاظ على الحارة، مساعد الخروج الآمن والقيادة على الطرق السريعة، إضافة لوجود شاشة علوية والتنبيه عند نسيان أي راكب بالمقاعد الخلفية.

هذا وتبدأ أسعار كيا تيلورايد 2020 في الولايات المتحدة عند 31,690$ (118,850 ريال) لفئة LX الأقل، في حين تصل إلى 45,490$ (170,590 ريال) لفئة SX Prestige الأعلى.