“بالصور” بوجاتي شيرون بنسخة وحيدة من نوعها في العالم بالسعودية سعرها 14.6 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – تمتاز صالة Seven الخاصة بسيارات السوبركار والهايبركار فائقة القوة بتقديمها مجموعة متكاملة من الموديلات المميزة والأكثر شعبية لبعض أشهر العلامات في العالم، حيث كان من بين أحدثها مؤخراً هو إصدار خاص فريد لبوجاتي شيرون بنسخة هي الوحيدة من نوعها في العالم، فدعونا نتعرف على ابرز تفاصيلها وسعرها.

تأتي هذه النسخة الوحيدة من شيرون بنفس اللون الخارجي والداخلي الخاص بموديلات بوجاتي من ثلاثينات القرن الماضي، وذلك احتفالاً بذكرى تاريخها العريق.

تحمل السيارة على شبك واجهتها الأمامية رقم 10 المميز الخاص بالعلامة الفرنسية في سباقاتها، إضافة لوجود تأثير إضاءة فريد عبر مصابيح LED الأمامية فور تشغيل السيارة عن بعد، كما تمتلك أيضاً عجلات مميزة تحمل إطارات ميشلان مخصصة لها فقط، ومن الخلف نجد مصابيح LED نحيفة متصلة بخط طويل بكامل العرض أعلى فتحات العادم الرباعي الضخم وأسفل الجناح الخلفي الكبير، في حين سنجد قرب النوافذ وبالخلفية تطعيمات متعددة بألياف الكربون.

فور فتح أبواب المقصور، يقوم الباب ببث اسم شيرون على الأرض عبر عرض ضوئي خاص، حيث نجد بعدها أن السيارة مكسوة بالكامل من الداخل بالجلود الفاخرة ذات لون بني داكن مميز، مع وجود فاصل على هيئة قوس ذو إضاءة LED بين المقعدين، في حين تقدم شاشة العدادات الرقمية مختلف المعلومات التي يحتاجها السائق بعد تشغيل المحرك ذو الزئير المنفرد، إضافة لعدد من الأزرار المغطاة بالكروم اللامع للتحكم في مختلف الوظائف.

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من حيث المحرك، تأتي شيرون بنفس محركها المعتاد من نوع بوجاتي W16 رباعي التيربو سعة 8 لتر المثبت في وسطها الذي يمكن رؤيته من الخارج، حيث تبلغ قوته القصوى 1,500 حصان عند 6,700 لفة/دقيقة، في حين يصل عزم الدوران إلى 1,600 نيوتن.متر بين 2,000 إلى 6,000 لفة/دقيقة، وهو ما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.5 ثانية فقط.

هذا وفيما يتعلق بسعر هذه النسخة الوحيدة من إصدار هايبركار بوجاتي شيرون الفريدة المتاحة في صالة Seven، فنجد أنها تأتي بقيمة 14.6 مليون ريال، وهو ما يشمل قيمة الضريبة.