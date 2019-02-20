كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قريبا.. سانج يونج ستطلق سيارتها "كوراندو" موديل 2019 الجديدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل أسابيع قليلة من انطلاقها بمعرض جنيف 2019 للسيارات، كشفت سانج يونج الكورية عن موديل 2019 الجديد كليا من سيارتها كوراندو من فئة SUV، والذي سيتم تقديما بعدة أسواق عالمية.

ويتميز هذا الموديل الجديد من السيارة بملامح من شكل والتصميم الخارجي لسيارة جي4 ريكستون الأكبر حجما من الشركة الكورية، خاصة في تصميم المصابيح الأمامية وأيضا الخلفية، كما حمل هذا الموديل أيضا ملامح من تصميم نموذج e-SIV الذي قدمته الشركة في 2018.

ومن الداخل فصممت الشركة المقصورة الداخلية بتوجه جديد في التصميم أطلقت عليه اسم Blaze، وهو توجه يركز على تقديم الوسائل التكنولوجية الرقمية المتطورة بشكل أفضل مع تقليل أزرار التحكم بشكل ملحوظ، حيث حمل هذا الموديل شاشة 10.25 بوصة بمنتصف لوحة القيادة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة، بالإضافة لشاشة أخرى رقمية 9 بوصة بديلة للعدادات التقليدية.

وفي كوريا ستقدم الشركة كوراندو 2019 بمحرك ديزل جديد يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة لم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة، ويتوقع البعض أن تبلغ قوة المحرك 114 حصان، وينتظر أن تؤكد الشركة هذه المعلومات عند الكشف عن السيارة بمعرض جنيف القادم.