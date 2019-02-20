اوبر تخسر 6.75 مليار ريال خلال 2018 وتستعد للاكتتاب في البورصة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد العديد من الخسائر التي لاقتها شركة “أوبر” على مدار السنوات السابقة، والتي بلغت 1.8 مليار دولار (6.75 مليار ريال) في 2018، تتجه حالياً إلى الاكتتاب العام الأولي الذي طال انتظاره.

وعلى الرغم من نمو مبيعات الشركة بنسبة 2% في الثلاث شهور الأخيرة، بلغت إيراداتها 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال)، بارتفاع 25٪ مقارنة بنفس الفترة من 2018، إلا أن صافي الخسائر العام كانت 1.8 مليار دولار (6.75 مليار ريال)، لكن النمو الذي حدث في ظل الرئيس التنفيذي الجديد دارا خسروشاهي، ساعد في تقليل الخسائر والتي بلغت 2.2 مليار دولار (8.25 مليار ريال) خلال 2017.

يذكر أنه في عام 2018 ومن أجل تقليل خسائر الشركة، باعت “أوبر” أعمالها في جنوب شرق آسيا ودمجت أعمالها في روسيا مع ياندكس، وهو ما ساعد في معدل النمو 2% الذي حدث، لكن هذا النمو المتباطئ لم يقنع المستثمرين المحتملين في “وول ستريت”، والذين كانوا يتوقعون أن يشهدوا نشاطًا تجاريًا نظراً للقيمة الكبيرة لرأس المال المتداول والذي يقدر بنحو 120 مليار دولار (450 مليار ريال).

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لذا يتردد على نطاق واسع أن الشركة قد قدمت أوراقًا سرية للطرح في أسواق المال، كما كان قد قال خسروشاهي في عدة مناسبات أن الشركة تسعى للطرح في عام 2019.

ويعتقد الكثير أن قيادة خسروشاهي منصب الرئيس التنفيذي للشركة سيساعد في زيادة نمو الشركة، خاصة أن خسروشاهي ساعد “أوبر” في الاستثمار في مناطق خارج السيارات، مثل مشاركة الدراجات والدراجات البخارية، فضلاً عن توصيل الطعام، وهذه المجالات الجديدة من الأعمال هي النقاط المضيئة في مستقبل الشركة، وفقا لأوبر.