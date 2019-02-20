شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيدس تفصح عن سياراتها الجديدة "CLA 2020" والان مع التفاصيل

أعلنت شركة مرسيدس بنز "Mercedes-Benz" الألمانية عن طراز 2020 لسيارتها مرسيدس سي إل إيه "2020 Mercedes CLA" الجديدة قبل عرضها أمام الجمهور، خلال معرض جنيف الدولي للسيارات في العاصمة السويسرية، التي ستبدأ فعالياته 5 مارس/آذار المقبل، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب موقع motor1.com المتخصص في أخبار السيارات والمحركات، فإن طراز 2020 لسيارتها مرسيدس سي إل إيه "2020 Mercedes CLA" سيتمتع بالعديد من المميزات الخارجية لأول مرة مثل زيادة طول السيارة الجديدة بمقدار 48 ميلمتراً بالمقارنة مع النسخ السابقة لسيارات مرسيدس سي إل إيه إيه " Mercedes CLA".

كما سيعتمد طراز سيارة مرسيدس سي إل إيه "2020 Mercedes CLA" على قاعدة عجلات أكبر حجماً، وهو الأمر الذي سيجعل النسخة الجديدة من سيارة مرسيدس سي إل إيه "2020 Mercedes CLA" أكثر رحابة واتساعاً.

ويظهر سعي شركة مرسيدس بنز "Mercedes-Benz" في المحافظة على المظهر الخارجي الرياضي لسيارتها الجديدة، من خلال المصابيح الأمامية والخلفية الانسيابية والرفيعة المسحوبة إلى الخلف والتصميم الخارجي الأنيق لغطاء المحرك.

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أما فيما يخص مقصورة سيارات مرسيدس سي إل إيه 2020 "2020 Mercedes CLA" فإنها ستحتوي على نظام بروماستر promaster الصوتي فائق الجودة بجانب وجود نظام إم بي يو إكس "MBUX" المعلوماتي المتطور المزود بشاشتين بقياس 7 بوصات، لعرض المعلومات الملاحية والترفيهية لقائد السيارة ومرافقيه.

وستتمتع طرازات 2020 من مرسيدس سي إل إيه "2020 Mercedes CLA" بعدد من أنطمة ومعايير الأمان المتمثلة في نظام مكابح الطوارئ الأوتوماتيكي ونظام تثبيت السرعة بجانب نظامي كشف النقاط العمياء حول السيارة التنبيه عند الخروج من الحارة المرورية.

ورغم عدم كشف مرسيدس بنز "Mercedes-Benz" الألمانية عن قوة الأداء الخاصة بالسيارة، مفضلة إعلان التفاصيل خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارت لكن هناك العديد من التسريبات التي تفيد بوجود عدة نسخ مختلفة الأداء من سيارات مرسيدس سي إل إيه 2020 "2020 Mercedes CLA".

ومن المتوقع أن تكون النسخة الأولى من سيارات مرسيدس سي إل إيه 2020 "2020 Mercedes CLA" بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات ويولد قوة تقدر بنحو 221 حصاناً.

بينما من المحتمل أن تتوفر نسختان قويتان من سيارة مرسيدس سي إل إيه 2020 "2020 Mercedes CLA" بقوة 300 حصان و416 حصاناً.