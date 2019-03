تعرف على تطبيق “تأكد” وكيفية استخدامه للتأكد من جودة الإطارات

الخليج ٣٦٥ نت – كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” عن مزايا تطبيق “تأكد”، والذي قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتطويره مؤخراً.

يهدف التطبيق إلى مساعدة المستهلك في التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات والإطارات والإنارة، إضافة إلى علامة الجودة.

وبذلك يعمل تطبيق “تأكد” على تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد التجاوزات المخالفة للمواصفات والمقاييس التي اعتُمدت من خلال مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات.

وأوضح المركز السعودي طريقة استخدام تطبيق “تأكد”، وذلك من خلال تحميل التطبيق على الجوالات، وهو ما يتيح للمستهلك عند فتح البرنامج مسح بطاقة كفاءة الطاقة المراد التأكد منها باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع “QR” لمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، مثل بطاقة كفاءة الطاقة الإطارات، بطاقة كفاءة استهلاك الوقود، والتأكد من سريان مفعول علامة الجودة بها.

مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة “بلاغ تجاري” في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق “تأكد”.

يذكر أن تطبيق “تأكد” قد حصل على عدة جوائز، منها جائزة الخليج لتجربة العملاء (Gulf Customer Experience Awards) عن فئتي أفضل استخدام حكومي رقمي (Best Government Use of Digital)، وأفضل استخدام لتطبيقات الجوالات (Best Use of Mobile)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته جمعية المهنيين لتجربة المستخدمين (CXPA) في الإمارات العام الميلادي الماضي.

تحميل تطبيق تأكد:

قوقل بلاي – آبل ستور