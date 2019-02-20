كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أول سيارة إماراتية بأعلى مستويات القيادة الذاتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال حفل خاص أـقيم الأسبوع الماضي بشركة مكتب سمو الشيخ سعيد بن آل مكتوم في الإمارات، تم الكشف عن النموذج الأولى لسيارة ميوز (Muse) الجديدة، وهي سيارة إماراتية ذاتية القيادة سيتم انتاجها بتعاون شركة دبليو موتورز (W Motors) اللبنانية-الإماراتية للسيارات مع شركة آيكونك الصينية للسيارات.

وتنتمي هذه السيارة فئة المركبات الكهربائية، وستقدمها شركة دبليو موتورز بأنظمة مختلفة للقيادة الذاتية منها المستوى الرابع القادر على التعامل مع أغلب المواقف التي قد تواجه السيارة على الطريق، بالإضافة أيضا لنظام ذاتي القيادة من المستوى الخامس وهو المستوى الأعلى بين أنظمة القيادة الذاتية، ويتيح للسائق صرف انتباهه تماما عن الطريق وترك مهمة قيادة السيارة لذلك النظام القادر على التعامل مع جميع المواقف التي قد تواجه السيارة.

وسيتم تقديم هذه السيارة بشكل عام أمام الجمهور من خلال معرض شنغهاي 2019 للسيارات خلال شهر أبريل القادم، كما تخطط الشركتين لإطلاق هذه السيارة بالإمارات من خلال معرض اكسبو في دبي خلال عام 2020 القادم.

وسيتم انتاج هذه السيارة بالكامل من خلال شركة دبليو موتورز، وذلك من خلال مصنعها الجديد كليا الذي ستنتهي المرحلة الأولى منه خلال الربع الأخير من عام 2019 الحالي.