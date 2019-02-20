كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارات "فولكس فاجن ID" المستقبلية صديقة للبيئة ولن تنتج أي إنبعاثات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حين كشفت دراسات سابقة أن السيارات الكهربائية قد تكون أشد ضرراً بالبيئة من السيارات التقليدية إلا أن شركات السيارات تحاول إيجاد حلول.

في فولكس فاجن نجد أن الشركة خصصت علامة ID التجارية للسيارات الكهربائية، وقد أعلنت الشركة أنها تخطط لجعل عملية إنتاج سيارات ID صديقة للبيئة ودون أي انبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون، وسوف تخفّض الشركة انبعاثات مصنعها المسؤول عن إنتاج هذا النوع من السيارات والذي يعمل حالياً بالكهرباء المنتجة من الفحم وينتج مليون طن من الغازات سنوياً. وسوف تعمل شركة Elli التي أسسها العملاق الألماني مؤخراً بغرض إنتاج الطاقة النظيفة في هذا المجال.

بدورها سيارات ID ستكون قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% وقالت الشركة في تصريح لها "لضمان أن تظل خالية من الانبعاثات خلال دورة حياتها فإننا نعمل على العديد من الطرق المختلفة لاستخدام الطاقة النظيفة. إن التنقل المستدام ممكن إذا أردناه جميعاً وعلينا أن نعمل عليه".