فيراري تتصدر التجارب الشتوية لليوم الثاني بقيادة لوكلير في برشلونة

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – واصل فريق فيراري تصدره لليوم الثاني على التوالي للتجارب الشتوية (إختبارات ما قبل الموسم) للفورمولا 1، موسم 2019 بقيادة الموناكي شارل لوكلير محرزاً الزمن الأسرع أمام المكلارين على حلبة برشلونة الإسبانية بزمن أبطأ عن زميله في الفريق، فيتيل بعشر من الثانية إذ سجل لوكليردقيقة واحدة و18.247 ثانية على إطارات “سي3” ليكمل 157 لفة للفترتين.





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