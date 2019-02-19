كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن "DS-X" الفاخرة الاختبارية بتصميم خارج عن المألوف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة DS الفرنسية للسيارات الفاخرة عن سيارتها DS-X الاختبارية بتصميم DS المميز الخارج عن المألوف.

تعتبر DS-X الاختبارية سيارة رياضية يفترض أن تكمّل مجموعة سيارات DS من الناحية النظرية، ولكن تصميمها يعتمد على التباين الكبير بين نصفي السيارة الأيمن والأيسر إذ خصص المقعد الأيسر للسائق بدون سقف أو زجاج أمامي، ووضع شعار السيارة في الواجهة الأمامية أمام السائق كما لو أنه في الوسط، بينما تتقاطع أشرطة إنارة LED بأسلوب فريد. على الطرف الأيمن نجد مقعد الراكب ومقعد أطفال في مقصورة مغلقة مزينة بالريش أيضاً والخشب، على الطرف المقابل تأتي مقصورة السائق بتقنيات عالية وتوزيع فريد لأدوات التحكم.

حصلت السيارة الاختبارية على محركات كهربائية DS-X كما نلاحظ في لوحة العدادات نسبة البطارية ونسبة القوة المستعملة، في الواقع ربما تتحول السيارة إلى حقيقة في عام 2035 كما تشير الشركة.